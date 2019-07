A Montaldo Roero torna il Bosco Fatato con fate, maghi e streghe

Presentato dall'Associazione Fate gli Gnomi torna, a Montaldo Roero, il Bosco Fatato, nelle sere del 3 e 4 agosto, dalle 20.30 alle 24.

In un antico castagneto nei pressi del paese saranno offerte ai visitatori due serate nella magia di una natura incontaminata, sotto alberi secolari, in compagnia dei personaggi delle fiabe. Ci saranno fate, maghi e streghe, nella scenografia delle opere realizzate dai soci dell'Associazione.

I bambini, ma anche gli adulti, potranno divertirsi entrando nella Casa Fatata, salendo sulla Zucca di Cenerentola, cimentandosi nel Tiro con l'Arco, scrivendo una Lettera alle Fate o Indossando Costumi da fate o da folletti.

Non mancheranno spettacoli con i comicissimi attori della Compagnia dei Germogli e le proiezioni dei film girati dall'Associazione: "Io sono Pinocchio" e “Sancho Panza e Don Chisciotte".

Una bella occasione per tutta la famiglia: una magia per i più piccoli e un’occasione per tornare piccini e rivivere la magia delle favole per i più grandi.

Le serate nel bosco sono ideate e organizzate dall’associazione Fate gli gnomi, in collaborazione con la Compagnia delle Rocche e della Pro Loco. Per chi volesse cenare nel bosco o in un castagneto vicino al Bosco Fatato, la Pro loco sarà presente con un punto ristoro.

Per informazioni e prenotazioni riguardanti la cena telefonare al 333 5710870. I visitatori troveranno in paese indicazioni per il parcheggio. Il percorso per il Bosco Fatato è breve ed agevole, ma si consiglia di munirsi di una pila, in quanto sarà poco illuminato.

Per informazioni riguardanti l'evento Bosco Fatato telefonare al 377 9126516. L'ingresso è a offerta libera.