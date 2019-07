Bra: c'è la rassegna di cinema all'aperto "Periferia, cuore della città"

E’ un omaggio a Robert Redford (82 anni) e alla sua lunga carriera, il film in programma per il prossimo appuntamento della rassegna di cinema all’aperto braidese “Periferia, cuore della città”, giovedì 25 luglio in frazione San Matteo.

Dopo le 21.30 sarà proiettato “Old man & the gun”: pellicola di Dawid Levy in cui l’attore interpreta un rapinatore seriale di banche che, a 77 anni d’età e dopo 16 evasioni, continua, insieme a due soci-complici, ad organizzare “colpi” originali sul modello del “rapinatore gentiluomo”.

Il film (nel cast ci sono anche Casey Affleck e Danny Glover) richiama alcuni precedenti successi di Redford.

La rassegna “Periferia, cuore della città” continua per tutta l’estate: il 1° agosto in via Sobrero c’è “Copperman” di Eros Puglietti con Luca Argentero, Antonia Truppo e Galatea Ranzi e giovedì 8 agosto “The Wife” (con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater e Max Irons) in frazione Riva; il 15 agosto si proietta “Un’estate in Provenza” (di Rose Bosch con Jean Reno, Anna Galiena e Chloé Jouannet) in piazza Giolitti e il 22 agosto torna l’appuntamento con il cartone animato “C’era una volta un principe azzurro” nel quartiere Madonna Fiori. Il 29 agosto a Pollenzo sarà proiettato “Il verdetto” di Richard Eyre con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead mentre la chiusura della rassegna, giovedì 5 settembre, in piazza Caduti per la libertà, prevede la proiezione dei documentari di Remo Schellino “Quando Bra era Regina di cuoi. Conciatori e concerie, un secolo di lavoro e di lotte” e "Giovanni Arpino, un realista romantico".

I film iniziano dopo le 21.30. Ingresso libero e posti a sedere fino ad esaurimento. Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it