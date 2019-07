Bra: proseguono i laboratori estivi a Palazzo Traversa

Proseguono a pieno ritmo, a Bra, le attività di “Estate a Palazzo Traversa 2019”: ogni mercoledì e giovedì mattina nelle sale del museo bambini e ragazzi in vacanza da scuola possono sperimentare diverse esperienze e tecniche artistiche con proposte didattiche che ogni settimana si rinnovano per temi, modalità e strumenti. Le attività, dalle 9 alle 12,30 (con possibilità di pre-ingresso alle 8.30), sono rivolte a bambini da 6 a 12 anni. Il costo di partecipazione è di 5 euro a mattinata.

Il 24 e 25 luglio ci sono i laboratori dal titolo “Riciclo ad arte” per realizzare sculture e “mobili” ispirati alle opere di grandi artisti contemporanei utilizzando oggetti di recupero e materiali riciclati.

Mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto, invece, spazio a “Lo stemma di famiglia”, due incontri dedicati all’araldica di base per inventare stemma personalizzato che sarà poi realizzato in rilievo con l’argilla. Le attività in programma a Palazzo Traversa durante l’estate sono accessibili previa iscrizione contattando il Museo di Palazzo Traversa allo 0172 423880.

Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it o via mail traversa@comune.bra.cn.it