Rifreddo: tutto pronto per la Festa patronale di San Luigi Gonzaga

Per l'edizione 2019 della festa patronale di San Luigi Gonzaga - a Rifreddo - il Comune, la parrocchia e il Gruppo Giovani Volontari hanno preparato una ricca serie di manifestazioni ed avvenimenti in modo che i residenti del paesino della Valle Po e coloro che giungono in paese dai comuni limitrofi possano festeggiare degnamente.

Tra le molte cose che verranno proposte grande spazio avrà la musica, con il padiglione montato nel campo sportivo parrocchiale che ospiterà la “Serata pazzesca 3.0” di dj Crybe, dj Ariele e Carnival party , il “Laser party” proposto dal dj Dianti ma anche la serata con la “star” di Telecupole Sonia de Castelli e lo spazio danzante proposto da dj Kamillo.

Molto spazio sarà dedicato alla gastronomia.

Tutte le serate avranno, infatti, il loro appuntamento culinario. Tra questi vanno citati la “costinata”, la paella di carne e di pesce, la cena con la Porchetta di Gigi ed il Pranzo di San Luigi.

Tutte le sere ci sarà poi la possibilità di degustare tanti tipi di pizza cotta nel forno a legna e le sfiziose patatine fritte.

Non mancherà nemmeno lo sport con la camminata Strarifreddo per le vie del paese e l'originale esibizione dei “Trike drift” in piazza della Vittoria.

Confermato anche il coloratissimo ed amatissimo lancio delle lanterne cinesi del martedì sera. La festa patronale rifreddese vivrà poi, come da tradizione, domenica mattina il suo momento più formale con le celebrazioni religiose e la consegna del sonetto.

Una giornata, quella di domenica, che si caratterizzerà anche per il grande raduno dei mezzi d'epoca. Va inoltre messo in evidenza che durante tutto il periodo dei festeggiamenti saranno attivi un attrezzatissimo punto di somministrazione bevande sotto il padiglione ed un grandioso Luna park.

Per conoscere nel dettaglio tutte le iniziative ed avere maggiori informazioni si può consultare il sito ww.comune.rifreddo.cn.it oppure contattare il numero 393.4871813.

Numero a cui occorre riferirsi anche per prenotare le cene di domenica e martedì mentre per le prenotazioni del “Pranzo di San Luigi” ed alla “Porchetta di Gigi” occorrerà far riferimento all'utenza 345.2166032.