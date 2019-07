Venerdì 26 luglio torna a Bra la Lega Fest, uno degli appuntamenti di riferimento del partito

Venerdì 26 luglio ritorna la Lega Fest Bra, ovvero l’immancabile serata estiva di incontro e convivialità organizzata dalla sezione di Bra che, da anni, si riconferma uno degli appuntamenti di riferimento nello scenario cuneese del partito. A partire dalla suggestiva location: le piscine della città che verranno nuovamente animate dai sostenitori e amici del movimento. Come ormai avviene da anni. Anche la cena, a partire dalle 20, sarà all’insegna della gastronomia tradizionale con tre antipasti, un primo ed il dolce. Per rinfrescare la serata, dalle 22 verranno offerte gratuitamente fette di anguria a tutti i presenti.

Durante la manifestazione non mancheranno gli aggiornamenti a livello politico e nuove proposte da parte dei rappresentanti istituzionali. Il parterre sarà infatti ricco di esponenti leghisti locali e nazionali introdotti dal segretario braidese della Lega e sindaco di Narzole Federico Gregorio. Tra gli interventi previsti quelli del vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, del segretario nazionale e capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, del segretario provinciale, Giorgio Maria Bergesio, della neo euro deputata, Gianna Gancia, del coordinatore Lega Giovani Piemonte, Flavio Gastaldi, dell’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, e dei consiglieri regionali, Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso.

Dopo la cena e gli interventi, seguirà DJ set per i più giovani. La festa sarà l’occasione per informarsi e confrontarsi sulle tematiche della Lega in un momento informale e conviviale e per salutarsi prima della pausa estiva di riposo. In prospettiva di una stagione autunnale ricca di nuovi eventi. L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, agli amici e tesserati. Informazioni e prenotazioni (obbligatorie per la cena), entro il 24 luglio ai numeri: Gaia (366 7344600); Luca (380 5125939); Giusy (339 3887145).