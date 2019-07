Racconigi: nel primo trailer di "The King's Man" spazio anche al castello reale (VIDEO)

Il nome è diverso da quello "di lavorazione" - come quasi sempre accade nei grandi progetti cinematografici internazionali - , The Outfit, ma basta un solo sguardo al primo trailer uscito nella giornata di lunedì 15 luglio per comprendere il collegamento: come già ipotizzato proprio dal nostro giornale nelle scorse settimane, il film hollywoodiano girato - in parte - all'interno del castello di Racconigi è il prequel della saga cinematografica Kingsman - Secret Service.

In Italia la pellicola s'intitolerà The King's Man - Le origini (semplicemente The King's Man in lingua inglese) e narrerà appunto la creazione del corpo speciale di super agenti segreti britannici protagonista della saga: sarà ambientato agli inizi del '900 e vedrà i protagonisti impegnati contro un gruppo dei peggiori tiranni della storia.

Nel trailer il castello di Racconigi appare in un campo lungo comprendente anche parte del parco, così come in altre due piccole - e molto rapide - scene d'azione, con coinvolti il giovane protagonista Harris Dickinson e il caratterista Djimon Hounsou (quest'ultimo visto anhce, recentemente, in Captain Marvel). La pellicola vedrà recitare anche, tra gli altri, Ralph Fiennes (Harry Potter), Rhys Ifans (Snowden), Aaron Taylor-Johnson (Avengers - Age of Ultron), Charles Dance (Game of Thrones), Stanley Tucci (Hunger Games), Daniel Bruhl (Captain America - Civil War) e Gemma Aterton (Their Finest).

Ancora non è stata rilasciata una data di uscita ben precisa: la pellicola è in programma però per il prossimo anno.