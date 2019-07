La Fontina DOP della Valle d’Aosta incontra il Tartufo Bianco d’Alba

A seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa per la valorizzazione della Fontina DOP della Valle d’Aosta e il Tartufo Bianco d’Alba, avvenuta durante la scorsa edizione del Vinitaly a Verona, mercoledì 17 luglio 2019 l’Assessore al Turismo della Regione Valle d’Aosta Laurent Viérin ha incontrato ad Alba il sindaco Carlo Bo insieme ai rappresentanti dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Durante l'incontro sono emerse diverse opportunità di collaborazione e si sono definiti i dettagli dei due eventi principali previsti nel Protocollo d’Intesa, ovvero la presenza della Regione Valle d’Aosta durante la 89ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, la presenza della Fiera e dell’Ente Turismo al Concorso delle Fontine d’Alpeggio “Modon d’Or” che avrà luogo il 7 dicembre al Forte di Bard e la presentazione dei contenuti del Protocollo durante la prossima edizione di Cheese a Bra.

Dichiarazione Carlo Bo – sindaco di Alba e assessore al Turismo della Città di Alba

“Ringrazio l’Assessore al Turismo della Regione Valle d’Aosta Laurent Viérin per aver accolto il nostro invito ad Alba. Il protocollo firmato a Verona si concretizza oggi attraverso fattive azioni di promozione e valorizzazione che verranno portate avanti grazie alla professionalità dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e degli enti valdostani.

Tartufo Bianco d’Alba e Fontina DOP, due eccellenze gastronomiche conosciute in tutto il mondo, appartenenti a due regioni come le nostre, vicine e da sempre amiche, saranno protagoniste di una stagione turistica che darà certamente straordinari risultati.”

Dichiarazione Laurent Viérin - assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Valle d'Aosta

“Si è trattato di un incontro proficuo, utile a definire una serie di azioni per la valorizzazione e promozione del nostro prodotto simbolo, la Fontina Dop, in un clima di grande collaborazione e disponibilità da parte di tutti. La partecipazione della Regione all’89ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba, una delle principali vetrine dell’alta gastronomia e delle eccellenze italiane, rappresenta un’interessante opportunità per il nostro territorio e crediamo che dalla condivisione e realizzazione di progetti con i partner sottoscrittori del Protocollo potranno nascere nuove sfide di crescita, in un’ottica di sviluppo della qualità e dell’offerta non solo della filiera enogastronomica di qualità, ma anche del turismo e della cultura.”

Dichiarazione Liliana Allena - presidente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

“Abbiamo accolto con grande piacere la visita dell’assessore regionale della Valle d’Aosta di cui abbiamo apprezzato la totale disponibilità alla collaborazione e l’apertura alla condivisione di contenuti e progetti in totale sintonia con gli obiettivi di crescita e di internazionalizzazione dell’Ente Fiera e del nostro territorio. Nell’edizione della Fiera che celebra l’equilibrio perfetto il connubio tra l’eccellenza valdostana della Fontina DOP e il Tartufo Bianco d’Alba è coerente con il nostro tema ed è solo l’inizio di una durevole ed efficace collaborazione come emerso da una comune volontà durante l’incontro.”

Dichiarazione Mauro Carbone - direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

"L’incontro con l’assessore al turismo della Valle d’Aosta Laurent Viérin è stata un’occasione di apertura e scambio. L’obiettivo che portiamo avanti con convinzione è quello di sfruttare le potenzialità turistiche di quei prodotti che ormai da tempo occupano una chiara posizione nello scenario collettivo e quindi di creare un circuito di eccellenze italiane nel mondo agroalimentare. Prevediamo azioni mirate per la promozione dei due territori a favore di un incremento del posizionamento delle due destinazioni nei mercati nazionali e internazionali."