Armo-Cantarana, domani l'evento per la riapertura del cantiere: "Questo significa essere attenti al nord produttivo del Paese"

"Mentre c’è ancora chi si diletta ad accusarci di bloccare le opere, io continuo a lavorare per riaprire cantieri fermi da anni. Oggi voglio parlarvi, ad esempio, di un’opera che abbiamo sbloccato tra Piemonte e Liguria e che permetterà al territorio di avere un’arteria più sicura e meno tortuosa: si tratta del tunnel Armo-Cantarana, sulla S.S. 28 "del Colle di Nava", una vitale arteria di collegamento tra la riviera ligure e il Piemonte".

Questa la dichiarazione apparsa nel pomeriggio di oggi (venerdì 19 luglio) sulla pagina Facebook del Ministro Danilo Toninelli, a poche ore di distanza dall'evento che sancirà la riapertura del cantiere dell'Armo-Cantarana.

"Questa opera strategica è rimasta negli anni incompiuta ma ora potrà finalmente essere realizzata: la sua progettazione esecutiva è infatti stata inserita nell’aggiornamento 2019 del contratto di programma Anas-Mit 2016-2020. E proprio domani si terrà, all’imbocco del tunnel geognostico dell’Armo-Cantarana un evento pubblico, a cui parteciperanno anche dei rappresentanti del mio Ministero, per celebrare la ripresa del progetto verso la realizzazione dell’opera".

"Questo vuol dire lavorare per sbloccare le tante piccole opere utili che all’Italia servono veramente, dimostrando di non avere preconcetti ma lavorando per il bene dei territori attraversati dalle infrastrutture - conclude Tninelli - . Questo significa essere attenti al nord produttivo del Paese, con i fatti, e creare condizioni di benessere per tanti cittadini, commercianti e imprenditori".