Gancia (Lega): "Nel rapporto Intesa sul risparmio la doppia emergenza del Piemonte e delle dis-pari opportunità sottovalutate per 5 anni dalle passate amministrazioni"

L'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie e di investimento delle famiglie Italiane, realizzata dal Gruppo bancario Intesa San Paolo assieme al Centro Einaudi, conferma una "questione Nord Ovest" e, ancor più, una "questione Piemonte" in cui le famiglie faticano di più a risparmiare e a sviluppare iniziative economiche, a differenza di quanto avviene nelle altre grandi aree regionali dell'Italia.

Una emergenza, determinata dalla crisi industriale qui maggiore che altrove, che avevamo sempre evidenziato alla passata Giunta regionale piemontese e all'attuale Giunta comunale torinese, ma clamorosamente sottovalutata da entrambe. Non meno allarmante, poi, è il fatto che le donne, pur avendo espresso un più forte grado di resistenza alla crisi, continuino a essere penalizzate sul piano dei redditi e dell'ingresso sul mercato del lavoro.

Se da un lato l'impegno europeo dovrà tendere a un recupero di attenzione nei confronti del Piemonte e del Nord Ovest, e di una maggiore equità economica di genere a parità di meriti, dall'altro la sfida deve trovare pronte le nuove Amministrazioni territoriali, con progetti che, senza più ritardi né burocrazie, permettano di riportare in questa grande macroregione i fondi finora non utilizzati (di fatto, i soldi di Piemontesi, Lombardi, Liguri, Valdostani), così da rilanciare il triangolo industriale come triangolo della conoscenza, della ricerca e del turismo.

Lo dichiara Gianna Gancia, europarlamentare della Lega per il Piemonte e la circoscrizione Nord Ovest