La Città di Alba rinsalda l'amicizia con Arlon, in Belgio

Una nutrita delegazione albese ha ricevuto, nei giorni scorsi, una calorosa accoglienza dalla città gemella di Arlon, in Belgio. A guidare la squadra di 44 persone – composta dal gruppo Sbandieratori e Musici Città di Alba e da 6 aziende agricole del territorio: Gianni Ramello vini per la zona del Barolo, F.lli Manera vini per la zona del Barbaresco, Costa Catterina vini per la zona del Roero, Savoiarda salumi, Az. Mario Proglio Nocciole di Diano d’Alba e Az. Veglio Cristina formaggi di Bossolasco –, in qualità di Presidente del Comitato di gemellaggio Alba-Arlon, l’albese Pasquale Grasso.

“Siamo stati invitati ad Arlon dall’ACIA (Associazione Commercianti e Industriali di Arlon), per la tradizionale fiera ‘Grande Braderie d'Arlon’, che si è svolta nel weekend del 13 e 14 luglio scorsi – afferma Grasso –. Oltre alla calorosa manifestazione di interesse del pubblico presente, il Comune di Arlon ha offerto all'intera delegazione una cena superlativa nel ristorante comunale e un ricevimento da parte delle autorità nella sala dei matrimoni la domenica mattina, con un tipico aperitivo a buffet, innaffiato dall’immancabile Maitrank, esclusiva bevanda con infuso di asperula (conosciuta anche come ‘stellina odorosa’), prodotta ad Arlon dalla confraternita preposta. Ora, la città di Arlon attende che Alba inviti una delegazione con i loro prodotti tipici, a partire dal Maitrank, fino alle birre artigianali e trappiste”.