Vicoforte combatte i furti con il "controllo di vicinato": venerdì 26 luglio l'incontro illustrativo

L'indiscrezione, che avevamo riportato sulle nostre colonne lo scorso 13 marzo, a margine di un primo "faccia a faccia" tra il Comune e i residenti, sta per tramutarsi in realtà; infatti, il sindaco e l'amministrazione comunale di Vicoforte, con la collaborazione della polizia locale di Mondovì, hanno programmato alle 21 di venerdì 26 luglio un incontro teso a "illustrare le modalità per la costituzione del cosiddetto 'controllo di vicinato'".