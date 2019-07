Bra, alla guida con la patente revocata da cinque anni e senza assicurazione da due

Stava circolando a bordo della sua Fiat Punto nonostante la patente di guida gli fosse stata revocata oltre 5 anni fa quando, ieri mattina, è stato fermato per un controllo dalla pattuglia del Nucleo Motociclisti della Polizia Municipale di Bra.



Gli agenti braidesi dopo gli accertamenti di rito svolti dalla centrale operativa, lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per il reato di guida senza patente.



L'illecito infatti, è stato depenalizzato in sanzione amministrativa pecuniaria nel 2016; tale normativa prevede però che, in caso di recidiva, scatti la denuncia penale. Dagli accertamenti effettuati è infatti emerso che l'uomo era già stato sanzionato sempre dalla Polizia municipale alcuni mesi fa.



Inoltre la Punto utilizzata dal 50enne pregiudicato braidese, era priva di assicurazione da oltre due anni e non era stata sottoposta alla revisione.



L'auto è stata così sequestrata e siccome il conducente ha rifiutato la custodia del veicolo, il mezzo è stato affidato al custode acquirente della Provincia di Cuneo e verrà immediatamente confiscato.