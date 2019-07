Controlli nelle sale da gioco del Cuneese: sanzioni e chiusura di un locale a Peveragno

Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato, anche con l'ausilio di personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nelle sale di scommesse e videolottery della provincia.

In particolare, i controlli delle ultime settimane, che hanno visto coinvolti il Reparto Prevenzione Crimine, la Squadra Mobile e la Polizia amministrativa, hanno riguardato Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Peveragno e Beinette.

A Borgo San Dalmazzo, in un esercizio, non erano più presenti le apparecchiature ma non ne era stata data comunicazione agli uffici competenti. E' scattato il ritiro della licenza.

A Peveragno, invece, all'interno del locale mancava il titolare o un suo delegato, mentre era presente una dipendente. E' scattata la sanzione amministrativa e la chiusura immediata del locale. La norma prevede che all'interno ci sia sempre la persona o le persone indicate sulla licenza e la riapertura avviene solo dopo che il titolare si presenta in Questura.



Identificate, durante i controlli, circa 60 persone, di cui più di un terzo è risultato essere pregiudicato.