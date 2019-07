Nuovo intervento dei Vigili del fuoco, nella notte, in via Pralargo a Barge, dopo l’incendio di 150 balle di fieno

I Vigili del fuoco di Barge sono tornati in azione, nella notte a cavallo tra ieri (giovedì) ed oggi), per spegnere ancora alcuni piccoli focolai rimasti accesi dopo l’incendio di 150 balle di fieno, in via Pralargo, a Barge.

Come abbiamo già avuto modo di dar conto ieri (18 luglio), l’allarme è scattato intorno alle 10.30. Le fiamme hanno interessato 150 balle di fieno, accatastate in un campo, a debita distanza da case e abitazioni. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, con le squadre di Barge (sul posto con due Aps, auto-pompe-serbatoio), di Saluzzo (con un’Aps) e Cuneo (con un’autobotte che ha garantito approvvigionamento idrico agli altri mezzi).

Ci sono volute praticamente sei ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, dal momento che i pompieri hanno fatto rientro nei propri distaccamenti soltanto intorno alle 16.30 del pomeriggio.

Tuttavia, nella notte, le squadre di pompieri bargesi sono tornate sul posto, da mezzanotte sino alle 2, per spegnere ancora ulteriori focolai accesi, e scongiurare così eventuali situazioni di pericolo.