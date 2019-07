Violenza sulle donne e stalking: tanti episodi in Granda, in due giorni "ammoniti" due uomini

Dopo il tragico femminicidio di Savona, come accade all'indomani di episodi di questo tipo, torna alta l'attenzione sul tema della violenza sulle donne da parte di ex mariti, conviventi o amanti.

Ma, senza arrivare a gesti estremi, è quotidiana l'attività della Polizia di Stato, anche in provincia di Cuneo, in merito a questo tipo di reato, come ha evidenziato il Questore Emanuele Ricifari. Perché quotidiane sono le segnalazioni, le denunce o gli episodi in questo ambito.

Nei due giorni appena trascorsi - l'ultimo caso la scorsa notte - il Questore ha proceduto con due ammonimenti nei confronti di altrettanti uomini di Cuneo, entrambi ex mariti, che hanno provato ad introdursi nelle abitazioni delle proprie ex compagne o mogli.

Tanti gli episodi già segnalati in passato relativi a queste coppie, anche con chiamate da parte di vicini di casa, per litigi e discussioni accese.

Fino alla decisione del questore di procedere con lo strumento dell'ammonimento per condotte violente o pericolose nei confronti delle proprie ex.

L'ammonimento è un "invito" a tenere un comportamento conforme alla legge. Si tratta di uno strumento amministrativo e non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di “indizi” che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori. Ha una finalità dissuasiva nei confronti degli autori di atti persecutori – inducendoli alla riflessione ed al ravvedimento – prima che l’aggravamento sfoci nell’attivazione del procedimento penale per il delitto di "atti persecutori", per il quale è prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni.

In pratica l’ammonimento consiste nell’avvertimento, rivolto dal Questore allo stalker, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia. Ha valore di denuncia, perché di fatto allerta le autorità e le forze dell'ordine, portandole a conoscenza della situazione di possibile pericolo.