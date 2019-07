Come scegliere il miglior servizio di stampa online?

Negli ultimi anni i servizi di stampa online hanno portato un enorme cambiamento nel settore tipografico, grazie ai prezzi contenuti e alla capacità di offrire un'ampia gamma di opzioni. Essi sono in grado di soddisfare in modo efficiente qualsiasi tipo di esigenza di stampa, dai volantini ai biglietti da visita, dai volantini ai fogli di calcolo e persino alle fotografie. Tuttavia, avendo a disposizione moltissime alternative, è estremamente importante scegliere il miglior servizio di stampa online per avere prodotti dal design unico.

Ma quali sono i principali criteri che dovrebbero guidare la scelta del servizio perfetto? In questo articolo ne vediamo alcuni. Innanzitutto, è naturale che la prima cosa da fare sia cercare le aziende più conosciute e che vantano una maggior esperienza nel mercato, poiché non scendono mai a compromessi, garantiscono la massima qualità sia della stampa che dei materiali che impiegano. Inoltre, le aziende più esperte sono di sicuro in grado di comprendere ed esaudire qualsiasi desiderio ed esigenza, anche se molto complessa.

In particolare, un’azienda consolidata offre di certo una versatilità molto maggiore rispetto a una nuova. È importante scegliere un servizio che abbia l'esperienza giusta per offrire tutti i tipi di prodotti di stampa, come biglietti da visita, volantini, cataloghi, brochure, ecc. con il maggior numero di modelli e personalizzazioni possibili. A volte può accadere di cambiare idea in qualsiasi momento e passare ad un prodotto di stampa diverso da quello scelto inizialmente. Per questo motivo, è vantaggioso scegliere un servizio in grado di fornire tutti i tipi di servizi di stampa con la stessa efficienza.

Un altro elemento discriminante per la scelta del servizio di stampa è costituito dal servizio clienti. Un’azienda presente sul mercato da diversi anni ha senz’altro un servizio di assistenza al cliente molto valido, disponibile 24 ore su 24 e in grado di risolvere qualsiasi inconveniente che possa verificarsi prima, durante o dopo il processo di stampa. Questo sarà uno dei punti fondamentali che il cliente criticherà o elogerà nelle recensioni online, per cui è opportuno leggere queste ultime per scoprire questo e altri punti di forza o di debolezza che un’azienda presenta.

Infine, l’ultimo elemento di cui tener conto è un sito di grande impatto: il sito web della tipografia online può dare un’idea degli standard qualitativi con cui opera l’azienda in questione. Il sito deve essere semplice e organizzato in modo da fornire tutte le informazioni necessarie sui servizi e sui prodotti dell'azienda in modo dettagliato e metodico. Le informazioni devono essere presentate in modo semplice per evitare qualsiasi tipo di malintesi. Inoltre, deve essere progettato in modo da consentire ai clienti di ottenere aggiornamenti dettagliati sullo stato di avanzamento del lavoro di stampa.