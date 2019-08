I principi generali di una dieta sana ed equilibrata

Per restare in forma e scongiurare l’aumento eccessivo di peso, esistono diverse diete e regimi dietetici che si possono seguire. Ci sono però alcuni aspetti generali che diverse diete condividono: ecco allora i segreti che tutti dovrebbero conoscere per una dieta sana ed equilibrata.

Oggi abbiamo pensato di raccogliere i principi che tutte le diete hanno in comune per aiutare a dare preziosi consigli a chi vuole stare in linea. Cercando in rete, ho trovato mantenersinforma.it blog con esercizi e consigli per la mia linea .

Contare le calorie

Per ridurre il peso corporeo è necessario fare attenzione alle calorie poiché il corpo tende a immagazzinarle invece che consumarle tutte. Sono proprio queste alcune delle principali responsabili dell’aumento di peso. Per questo motivo, tutte le diete ne riducono l’apporto.

Pare però che contare le calorie non sia così facile come possa sembrare. Infatti, la maggior parte delle etichette non è così precisa. Per evitare di assumere troppe calorie, è sempre meglio evitare i prodotti confezionanti e consumare cibi preparati con le proprie mani.

Evitare gli zuccheri

In tutte le diete sono vietatissimi gli zuccheri, in particolare quelli artificiali. Lo zucchero semplice è di beneficio per l’organismo, infatti, basta che non provenga da fonti lavorate. Le diete includono sempre la frutta che è zuccherata, ma nel modo giusto.

Gli zuccheri che le diete vietano sono quelli dei prodotti dolciari confezionati ma anche di altri ingredienti apparentemente senza. Per esempio, il pane in cassetta contiene zucchero e quindi va tolto dalla dieta.

Attenzione alle combinazioni

I più recenti studi hanno dimostrato che l’aumento di peso è dovuto anche a degli abbinamenti scorretti tra i cibi. Infatti, non basta solo mangiare sano e leggero ma bisogna fare attenzione a non mangiare insieme certi alimenti.

Per esempio, la classica caprese con pomodoro mozzarella e magari anche del pane, è davvero una bomba per l’organismo. Molti pensato di mangiare leggero, ma non è proprio così per colpa della combinazione tra gli ingredienti. Il nutrizionista sa indicare quali ingredienti non stanno bene nello stesso piatto.