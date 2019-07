L'informazione economica cuneese vola nella terra delle Aquile

L'informazione economico-finanziaria made in Cuneo vola nella terra delle Aquile.

Banca Finanza, il magazine diretto dal Banchiere Europeo e giornalista Beppe Ghisolfi e coordinato dal suo Consigliere giuridico Alberto Rizzo, ha infatti intervistato, in una conversazione curata da quest'ultimo, il vertice di Banca Intesa Sanpaolo a Tirana Silvio Pedrazzi, attuale Presidente dell'associazione bancaria albanese.

L'intervista, consultabile sia su cartaceo che in versione online, traccia il punto sullo stato dei rapporti fra Nord Ovest d'Italia e Paese balcanico dal punto di vista delle possibilità di scambio commerciale e di investimento estero diretto e

delle strategie di educazione finanziaria oramai bene avviate anche oltre Adriatico.Intesa Sanpaolo e le istituzioni creditizie aderenti all'associazione bancaria d'Albania aderiscono altresì a un fondo di garanzia, autorizzato dai Governi dei due Paesi, per facilitare, attraverso società miste binazionali, programmi di sviluppo industriale, artigianale e turistico sul mercato albanese con l'acquisto di tecnologie e macchinari made in Italy, rappresentando così una opportunità di internazionalizzazione sana - diversa dalla delocalizzazione - con la possibilità per le piccole e medie imprese manifatturiere del Nord Ovest di aumentare l'export dei propri beni strumentali e di proiettarsi commercialmente ancora più a Est tramite il posizionamento diretto e indiretto in Albania.