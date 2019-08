Quando un'assicurazione auto si dimostra utile: 3 esempi pratici

L'RC Auto è obbligatoria per chi vuole circolare con una vettura su strade pubbliche. Può essere evitata solo in caso di veicoli fermi in luoghi privati, mentre diventa necessaria se il parcheggio avviene in un luogo pubblico, anche nel caso in cui la macchina non venga effettivamente utilizzata.

La polizza auto garantisce il risarcimento dei danni causati a terzi (persone o cose) dal veicolo assicurato. Si tratta di una copertura di base, che in fase di sottoscrizione è possibile ampliare con delle garanzie accessorie, in modo da mettersi alla guida della propria vettura con maggiore tranquillità.

Le coperture assicurative opzionali (non imposte dalla legge) sono numerose e possono tornare molto utili in situazioni specifiche. Dunque, è importante sottoscrivere la polizza auto più adatta alle proprie necessità, valutando le proposte delle varie compagnie assicurative. Interessanti sono ad esempio i casi coperti dall'assicurazione auto Genertel .

Vediamo concretamente alcuni casi in cui si potrebbe aver bisogno di una polizza ad hoc per la propria auto.

Polizza Eventi atmosferici: per proteggere l'auto dalla grandine

Vivere in alcune zone d'Italia vuol dire dover fare costantemente i conti con un clima difficile, che può arrecare non pochi danni alle vetture. Per questa ragione può essere utile completare la polizza auto con la garanzia Eventi atmosferici, che garantisce l'indennizzo dei danni subiti dal veicolo in caso di trombe d'aria, frane, smottamenti, uragani e così via. In Trentino, ad esempio, molte delle persone che non dispongono di un garage e che devono parcheggiare costantemente la propria macchina all'aperto, in primavera-estate, possono andare incontro a numerosi danneggiamenti dovuti alla grandine, come la compromissione della carrozzeria o la rottura del parabrezza.

Polizza 4 zampe a bordo: per salvaguardare gli animali domestici in auto

Le persone che trasportano costantemente in auto i propri animali domestici, come cani e gatti, possono pensare, invece, di scegliere la polizza 4 zampe a bordo, che indennizza le eventuali lesioni subite dall'animale, a seguito di sinistro con colpa. Del resto, gli incidenti possono capitare facilmente anche se si presta la massima attenzione e si rispetta in tutto e per tutto il codice della strada. Senza la sottoscrizione di questa polizza assicurativa, in caso di sinistro, il conducente deve provvedere personalmente a pagare gli onorari dei veterinari e a sostenere le eventuali spese relative alle onerose rette di degenza in cliniche veterinarie, ai medicinali, alle cure fisioterapiche ed all'applicazione di apparecchi tutori.

Polizza Atti vandalici: per coprire i danni dovuti ad azioni di sabotaggio

A volte capita di parcheggiare la macchina in zone della città riconosciute come sicure, per poi ritrovare la carrozzeria rigata o alterata. Ciò può dipendere dall'azione di persone poco coscienziose, che si divertono ad arrecare danno ai beni altrui, ma anche ad eventi particolari, come scioperi o tumulti popolari. I danni che si possono riscontrare a seguito di atti di sabotaggio sono nella maggior parte dei casi piuttosto consistenti. Pertanto, sostenere personalmente le spese può risultare molto oneroso. Ampliando l'assicurazione auto con la polizza accessoria Atti vandalici è possibile proteggersi da questo tipo di problemi. Si tratta di una copertura che spesso viene abbinata alla garanzia Eventi atmosferici.