Un gioiello è per sempre e determina la personalità di chi lo indossa

I gioielli sono delle vere e proprie opere d'arte e alcuna descrizione, per quanto minuziosa, potrà mai rivelare la magia che essi emanano. I gioielli non rispondono solo al bisogno di abbellire la vita o ornare l'essere umano, ma hanno un significato seduttivo per chi li indossa, di legame, quando ti vengono regalati, ma soprattutto, sono per sempre!

Quante volte hai avuto paura di fare un regalo ripetitivo o banale o di non riuscire a sorprendere? La Gioielleria Gt Gold a Ventimiglia offre alla propria clientela un viaggio emozionante alla scoperta delle migliori creazioni di gioielli anche firmati, orologi, diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi che rappresentano lo specchio dei nostri desideri. Da Gt Gold potrai trovare fantastici gioielli nuovi e d'occasione! Ce ne sono davvero per tutti i gusti (e per tutte le tasche) ed è una miniera d’oro se stai pensando a un regalo originale e simpatico che lasci il segno! I gioielli si distinguono per la loro particolarità e la loro unicità! Inoltre, proprio perché il più delle volte sono fatti a mano, hanno anche un fascino in più perché ogni pezzo è diverso dall’altro e ha una sua storia!

Tutti i gioielli che troverai presso la Gioielleria Gt Gold sono stati selezionati secondo i più severi controlli di qualità per assicurare al cliente l'eccellente qualità del prodotto. Se poi desideri scambiare il tuo oro con un altro oggetto prezioso, ti verrà proposta la migliore quotazione! “Gt Gold può anche suggerirti dove impegnare i tuoi preziosi”.

Per ulteriori informazioni:

Gt Gold S.r.l. -

Via Cavour, 45/A (vicino il semaforo della stazione) - Ventimiglia

Telefono: 0184 351159