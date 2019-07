Ai Ciampetti di Ostana si celebra la “Madonna del Carmine”, meglio conosciuta anche come la “Madonna dei Fucili”

Prenderanno il via domani, sabato 20 luglio, e dureranno per tutto il week-end i festeggiamenti della Madonna del Carmine, a cui è intitolata la Cappella della frazione Ciampetti, a Ostana.

La locale Pro loco, guidata dal presidente Gianfilippo Chiri, prosegue dunque il suo impegno nell’organizzazione dell’estate ostanese, con una serie di iniziative che continueranno nel solco della tradizione, senza tralasciare alcune novità.

Domani (20 luglio) la Pro loco organizza la prima edizione dell’“AperiCiampetti”, passeggiata adatta a tutti, adulti e piccini, lungo gli antichi sentieri alla scoperta delle tradizioni e leggende della frazione, narrate da un nativo del luogo e attraverso alcune fotografie.

“Per l’occasione – spiegano dall’associazione – queste immagini, normalmente custodite nel ‘Museo Etnografico di Ostana’ e reperite negli anni dall’associazione ‘I Reneis’, verranno esposte in alcuni luoghi simbolo della frazione, e racconteranno attraverso la voce di Filippo Chiri, nativo della borgata, la vita di Ostana nel periodo precedente allo spopolamento delle nostre Montagne”.

Ritrovo alle 17.30, davanti il parco giochi della frazione; partenza alle 18 per la passeggiata alla scoperta dei Ciampetti.

In ogni tappa verrà allestito un punto ristoro, dove sarà possibile cominciare l’apericena ascoltando e immaginando l’antico vivere di Ostana. Al rientro della passeggiata sarà infine possibile terminare con alcuni piatti caldi, da assaporare comodamente seduti.

Appena buio, intorno alle ore 21, si proseguirà poi con la tradizionale accensione del Falò in onore della Madonna del Carmine. Alle ore 21.30 sarà inoltre possibile danzare sulle tradizionali note della musica occitana eseguite dal gruppo “Encà sonar”, per fare in modo che i partecipanti possano immergersi ancora di più nell’atmosfera dell’antica festa, giunta fino ai giorni nostri da tempo immemore.

Il costo per la passeggiata e per l’apericena è di 10 euro, gradita prenotazione ai numeri 347.7154691 oppure 333.2794511.

Domenica 21 luglio, invece, alle ore 10.30 scambio delle consegne tra i priori del 2018 e quelli del 2019, mentre alle ore 11 verrà officiata la Santa Messa, con la tradizionale processione della Madonna del Carmine, accompagnata dagli Alpini “armati” di antichi moschetti, ragione per la quale questa festa è conosciuta anche con il nome di “Madonna dei Fucili”.

Al termine della celebrazione, infine, piccolo rinfresco offerto dei priori.