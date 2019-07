All'Anfiteatro dell'Anima di Cervere un grande spettacolo con la Giornata dei Sette Regni

Un tributo speciale alla celebre saga di “GAME of THRONES”, per la prima volta in Italia. L’occasione unica di condividere grandi emozioni insieme ai tanti appassionati della serie con un concerto epico.

Tra gli appuntamenti in Italia c'è anche Cervere, nello splendido scenario dell'Anfiteatro dell'Anima. Quando? Il 20 luglio.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA SETTE REGNI

Ore 17: apertura area ed accettazione. Tutti coloro che devono ritirare il biglietto acquistato o ne sono già in possesso dovranno passare dal botteghino per ricevere indicazioni sul loro pacchetto

Ore 17.30-18.30: meet and greet con Daniele Giuliani, voce ufficiale di Jon Snow per l’Italia

Ore 18.30-19.30: esibizione del gruppo Valar Morghulis Ore 18.00-20.30: photo area con foto sul Trono di Spade e ritiro gadgets

Ore 20.30-21.30: free time nell’area ristoro locale

Ore 22.00: inizio “Il Gran Concerto della Barriera” Per ulteriori informazioni prego scrivere all’indirizzo e-mail info@dimensioneeventi.it

L’ENSEMBLE SYNPHONY ORCHESTRA, con oltre 80 elementi on stage tra musicisti e coro omaggerà la colonna sonora de “Il Trono di Spade” nelle location estive più suggestive d’Italia.

I brani saranno eseguiti in un crescendo di pathos e coinvolgimento, anche grazie alla voce narrante di DANIELE GIULIANI, doppiatore ufficiale del protagonista assoluto della serie. Chiudendo gli occhi il pubblico sarà cullato dalla musica e dalla voce del beniamino Jon Snow

E tra i brani anche delle gemme teatrali tratte dallo spettacolo “Valar Morghulis Rock Opera”

Biglietti in vendita su Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati)

Ensemble Symphony Orchestra nasce in seno all’Orchestra Sinfonica di Massa e Carrara grazie alla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori strumentisti italiani provenienti da importanti teatri nazionali quali il Carlo Felice di Genova, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra della Toscana, la Fondazione Toscanini di Parma.

Ad oggi è una delle Orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale, grazie ai molteplici progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale e nazionale con cui ha collaborato con un repertorio che spazia dalle arie d’opera alle colonne sonore.

Tra i progetti realizzati si possono annoverare quelli con: con Francesco Renga, Morgan, Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Silvestri, Rossana Casale, Maurizio Giammarco, Maurizio Colonna, Renato Serio, Ron, Luis Bacalov, Giovanni Allevi, Enzo Favata, Mimmo Locasciulli, Oscar Williams, Mario Biondi, Mauro Ermanno Giovanardi, Renato Zero, PFM, Andrea Bocelli, Francesco De Gregori, Pooh, Giorgio Panariello, Baustelle e Riccardo Cocciante, Richard Galliano, Mango e Tiromancino, Robbie Williams.

Suonati dal vivo le colonne sonore di Disney Frozen e di Harry Potter, oltre che di videogiochi come Zelda e Kingdom Hearts.

FOCUS ON…VALAR MORGHULIS ROCK OPERA

E’ uno spettacolo-concerto, un progetto che fonde teatro di prosa e musica rock. Il progetto prende vita da un’idea della regista e scrittrice teatrale Rossella Lorenzo, che decide di portare in scena qualcosa che abbia un linguaggio artistico unico nel suo genere, tutto interamente live.

Una produzione ed un cast che ruotano intorno al numero sette, unendo sul palcoscenico esperienze diverse e trasversali con importanti costumi, scenografie, foto, video, luci ed effetti speciali. Siamo riusciti a mettere in piedi la trama tassello dopo tassello, dando sfogo alla nostra creatività. Un forte impatto scenico capace di coinvolgere e stupire anche chi non conosca al meglio la serie di cui lo spettacolo è tributo.

L’intreccio delle scene è completamente ri-arrangiato seguendo una personale interpretazione, coniugando il grande rispetto per il materiale originale con il desiderio di presentare qualcosa di nuovo e creativo. Gli attori principali: Rossella Lorenzo, Nicolò Taddia, Carlotta Sgroi, Sofia Bizzo, Andrea Cicala, Rudy Mariani, Maristella Magnani.

ANFITEATRO DELL’ANIMA – una location unica

Una location magica sospesa tra cielo e terra a Cervere, a pochi passi da Cuneo, tra le Langhe ed il Monviso, che esercita da sempre un fascino irresistibile sul pubblico e sugli artisti. La bellezza naturale del luogo, immerso nel verde, si fonde con la forza dell’architettura con le pietre monolitiche ad abbracciare il palcoscenico e la scultura “Anima” che si staglia sul panorama con il suo volto di donna. Una dimensione sospesa nel tempo, dove potersi rifugiare per staccare la spina per il tempo di un concerto da ricordare come un’emozione, una vera e propria esperienza dell’anima. Nel 2018 ha ospitato Anastacia, Edoardo Bennato, Ermal Meta, Anna Oxa e Beppe Grillo. Il primo nome dell’estate 2019 è Paolo Conte.

ORGANIZZATORI

L’Associazione Culturale Arturo Toscanini (www.associazionetoscanini.it), con alle spalle una decennale esperienza nell’organizzazione di eventi, ha fortemente voluto la realizzazione di una location pensata per poter dare un’offerta culturale in chiave moderna, sulla base concettuale dell’antico teatro greco. E’ creatore del format “Anima Festival” organizzando direttamente gli appuntamenti con Giorgia e Venditti.

Dimensione Eventi srl (www.dimensioneeventi.it), leader nell’organizzazione di spettacoli musicali e teatrali su territorio nazionale ed internazionale, porta invece all’Anfiteatro dell’Anima i restanti appuntamenti.

Tutti gli eventi sono già in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati).

Presente anche un punto di prevendita locale presso TABACCHERIA LA SCALETTA - Via Roma 157 - Fossano aperta: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13 e dalle 14 alle 19.30 tel. 0172/636556

Le sere di spettacolo sarà anche attivo un botteghino per vendita tickets in loco presso l’Anfiteatro dell’Anima.

Per ulteriori dettagli info@animafestival.it.