Cornoler incontra Primosic: il 26 luglio un evento speciale dove l'arte del gusto fa rima con Ribolla. Il produttore sarà presente alla serata

Il 26 luglio non perdetevi la Serata Primosic al Ristorante Cornoler a Torino, un'occasione unica per un viaggio speciale alla scoperta dei sapori e profumi delle campagne del Friuli e dell'arte del gusto della Campania in terra sabauda.

In quest'occasione potrete gustare le specialità della cucina del giovane Chef di origini campane, Giovanni Balzo, preparate con passione e maestria. Ad ogni vino sarà abbinato un piatto del menu, in modo da esaltare al meglio le sue caratteristiche. Protagonista della cena sarà la Ribolla, un particolare vino dell'azienda vinicola Primosic, che verrà servito nelle sue svariate declinazioni. Alla serata sarà presente Marko Primosic, titolare dell'azienda vinicola che spiegherà come viene creato il vino e vi aiuterà ad apprezzare le sue caratteristiche, rivelando l'unicità del territorio dove vengono coltivate le viti.

L'azienda agricola Primosic si trova a Oslavia, nel cuore del Collio. Qui coltivare la vite e fare il vino è una solida tradizione di famiglia, che ha già attraversato molte generazioni. Fra i vitigni autoctoni su tutti c'è la Ribolla Gialla, apprezzata in tutto il mondo: la versione classica, quella spumantizzata oppure la riserva Ribolla di Oslavia.

Per l'occasione il menù prevede un aperitivo di benvenuto con Ribolla Noir. A seguire un antipasto di Polpo Aglio Olio & Peperoncino accompagnato da Ribolla Gialla Think Yellow, 2018. Per primo, Pasta Mista, Ceci e Lupini di Mare con un Pinot Grigio Ramato, Skin 2015. Secondo di Baccalà, Peperoni e Demi-Glace accompagnato da Ribolla Gialla, Riserva di Oslavia, 2015. Seguirà Carota, Zenzero e Olivello Spinoso con Picolit, 2013.

Il prezzo è di 55 euro per persona.

Per prenotazioni si prega di rivolgersi al Ristorante Cornoler Via Bellini 8/c – Torino telefonando al 011.192.17.540.

Per maggiori informazioni www.ristorantecornoler.it – info@ristorantecornoler.it