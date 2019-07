In bicicletta da Cervasca lungo il percorso sterrato della Griera

Il Comune di Cervasca in collaborazione con la squadra ciclistica Cervaschese 98 e la Proloco locale organizza, sabato 20 luglio alle ore 15, una pedalata non competitiva di 10 km lungo la Griera. Adatta a tutti, comprese famiglie con bambini, si sviluppa lungo un percorso prevalentemente sterrato ed a tratti asfaltato.

Si parte dall'anfiteatro in piazza dott. Bernardo verso via Soleri per immettersi nella Griera, poi lungo via Valtarello fino a raggiungere via Comba, con ritorno passando da via Asilo verso piazza Bernardi dove verrà offerta la merenda a tutti i bambini e premi a sorteggio nell'anfiteatro.

Ognuno dovrà portarsi la propria bicicletta con l'obbligo del casco per tutti i minori che dovranno essere accompagnati da un adulto.

"Ho trovato subito interessante l'iniziativa proposta dalla Cervaschese 98 - dice il vice sindaco Massimo Parola - pensando di introdurla nella festa del paese come novità della nuova amministrazione del sindaco Garnerone. L'obiettivo è creare una giornata all'aperto per le famiglie esplorando il percorso naturalistico di Cervasca e valorizzare le strade della Griega collegandosi al parco fluviale".

La 1° "Pedala Cervasca" si realizza in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmine. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.