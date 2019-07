Lo spettacolo “Le 9 lune” ha incantato Cuneo: grandissimo successo per la prima esibizione itinerante della compagnia del “Teatro della Tosse"

Tutto esaurito ieri sera, giovedì 18 luglio, per la prima cuneese dello spettacolo itinerante “Le 9 lune” della Compagnia del “Teatro della Tosse” di Genova, ma sono ancora disponibili biglietti per le serate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio.

Un’esperienza straordinaria, raffinata e suggestiva che, tra teatro, musica, danza e luce, ha incantato i partecipanti.

Un omaggio alla luna che ha fatto tappa in alcuni dei più suggestivi cortili del centro storico cittadino coinvolgendo i presenti e regalando stupore, meraviglia, divertimento, ma anche la sorpresa di scoprire angoli nascosti che spesso, nella quotidianità, sfuggono all’occhio dei più.

Nove tappe, nove cortili, nove spettacoli con brani ispirati all’immenso repertorio che vede la luna protagonista: dalla letteratura al teatro, dalla musica al cinema. Ci sono Astolfo partito in sella ad un ippogrifo per ritrovare il senno di Orlando, Narciso che la cerca in fondo al pozzo, la gestante che la invoca durante i 9 mesi di attesa, il lupo mannaro, la prima luna arrivata dal futuro ma anche la luna vecchia che, triste e sul viale del tramonto, si appresta a lasciare spazio alla luna nuova...

Il tutto accompagnato dalle canzoni dal vivo di Giua. Affascinanti i costumi, realizzati da Daniela De Blasio e liberamente ispirati al Medioevo, all’Ottocento e alle carte dei tarocchi. Nel cast gli straordinari Alessandro Bergallo, Enrico Campanati, Pietro Fabbri, Lisa Galantini, Giua, Marco Lubrano, Sarah Pesca, Lara Quaglia, Roberto Serpi e Graziano Sirressi.Presenti a Cuneo anche il regista Emanuele Conte, figlio di Tonino Conte (fondatore con lo scenografo Emanuele Luzzati della Compagnia teatrale) e l’autore Amedeo Romeo.

“Siamo felici del grande successo che stanno riscontrando gli intrattenimenti culturali inseriti nel calendario di ‘Cuneo Illuminata 2019’ – dice il presidente dell’associazione Comitato Cuneo Illuminata Federico Borgna -. Tutte le proposte affiancate ai tradizionali spettacoli di luci e musica, dalle visite guidate ai viaggi fuori Cuneo, dai laboratori per ragazzi alle conferenze, dalle osservazioni lunari al video mapping, si sono rivelate una scommessa vincente così come il ‘Teatro della Tosse’, grande novità della 5ª edizione dell’evento”.

Lo spettacolo sarà replicato venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio.

Partenza alle 21 dal giardino del settimanale “La Guida” (via Bono 5), da qui i partecipanti saranno divisi in gruppi che poi proseguiranno nelle successive tappe con percorsi differenziati prima di ritrovarsi nuovamente a “La Guida” per il gran finale.Biglietti (15 euro adulti, 10 euro under 14, gratuito under 6) presso gli uffici dell’Atl in piazza Foro Boario, l’Infopoint di “Cuneo Illuminata” in via Roma angolo piazza Galimberti oppure sul sito www.cuneoilluminata.eu.

Nelle sere degli spettacoli i biglietti saranno acquistabili anche nella sede de “La Guida”, dalle 19 alle 21.