Madonnari di Bergamo al lavoro a Palazzo Bertello per la seconda serata estiva di Borgo San Dalmazzo

Cinque artisti dell'associazione Madonnari di Bergamo sono al lavoro, dal pomeriggio di oggi (venerdì 19 luglio), a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo. Hanno iniziato ad imbastire le opere d'arte che completeranno questa sera in via Marconi, per il secondo appuntamento di “Un Borgo di sera... accende l'estate”.

L'idea è dell'artista Monica Sepe, romana d'origine e borgarina d'adozione. È stata lei a contattare questi artisti.

Armati di semplici gessetti colorati e pigmenti naturali realizzeranno le cinque opere che poi lasceranno al comune di Borgo: due lavori a tema libero e tre sul tema chiocciola.

La serata di venerdì 19 luglio mette al centro infatti la Sagra della chiocciola estiva, un evento in attesa della 450esima Fiera Fredda, in programma dal 4 all’8 dicembre

Spazio anche alla moda e alla bellezza con la sfilata in via Bergia organizzata dall’associazione di commercianti ABC Doc organizzata dal Consorzio della Lumaca Borgarina.

Concerti diffusi poi in via Garibaldi e via Marconi, a cura del Civico Istituto Musicale Dalmazzo Rosso. Inoltre in piazza IV Novembre è previsto l’incontro tra i diciottenni e le associazioni locali, prima di ballare con il dj set. Musica e balli anche in piazza Martiri, piazza Liberazione e via Garibaldi, abbracciando tutti i generi musicali, grazie a numerose e preziose collaborazioni. E ancora spazio ai più piccoli con iniziative pensate per loro come Pompieropoli e il Ludobus.

Il ciclo dei venerdì animati di Borgo San Dalmazzo si chiuderà poi il 26 luglio con la cena "Cuma nà volta" a cura dei commercianti di via Marconi.

“Un Borgo di sera... accende l'estate” è organizzato dall’Ente Fiera Fredda e dal Comune con la collaborazione delle associazioni borgarine.