Saluzzo, è in scena il gran finale del Marchesato Opera Festival

Dopo la sesta giornata di Festival e il gradimento alto traversale a tutti gli appuntamenti, il Mof (Marchesato Opera Festival) si avvia alla conclusione con il gran finale da oggi a domenica 21 luglio.

Per il tema portante “Acá y Allá – ESPAÑAS: la cultura musicale rinascimentale e barocca spagnola” l’ ottava edizione del Festival organizzato dal (Comune di Saluzzo con la Fondazione Apm e Artea) ha ricevuto il patrocinio dell’Istituto Cervantes per aver creato un collegamento diretto con il mondo ispanico internazionale e per il particolare riferimento allo scrittore Miguel de Cervantes e al poeta El Conde de Villamediana.

Le due figure sono le protagoniste dei due spettacoli di oggi ( venerdì 19 luglio). Il primo è alle 18 a Villa Belvedere e si intitola “El retablo de las maravillas | Miguel de Cervantes” . Il secondo “Diario de viajes del Conde de Villamediana” è in programma stasera alle 21 ai giardini della Scuola APM.

Domani, sabato 20 luglio alle 19 sempre nei Giardini APM, lo spettacolo “Off Ballad” progetto vincitore del bando “Boarding Pass Plus” finanziato dal Mibac. Una produzione di Associazione Qanat Arte con Fondazione Cirko Vertigo e BlucinQue con Esa Abrate, Alexandre Duarte, Beatrice Farfalli, Antonio Fazio, Selvaggia Mezzapesa, Elisa Mutto, Jonnathan Rodrìguez Angel. Regia e coreografia: Caterina Mochi Sismondi.

Alle 21 nella sala Verdi Apm “Il cuore di Chisciotte" di e con Gek Tessaro. Spettacolo visionario e poetico, che propone un percorso di suggestioni liriche sul tema dei cuori in viaggio. I racconti si “animano” mediante l’utilizzo della lavagna luminosa, sulla quale Gek Tessaro realizza con tecniche diverse le immagini, creandole per la maggior parte sul momento: nascono così scenografie bizzarre, divertenti e poetiche. Costruzioni effimere che vivono, crescono e si concludono con la fine del brano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 21 luglio alle 21 nella chiesa San Giovanni “Zipoli: San Ignacio – Una giornata nelle missioni gesuitiche” una produzione inedita e originale in cui la musica interagisce con il teatro. Protagonisti l’ Orchestra Accademia La Chimera con Margherita Pupulin maestro concertatore, il gruppo di attori La TeaTalía/ Cantieri Teatrali con la partecipazione di Raquel S. Alarcón e Francesco Zanetti. Due nomi di serie A firmano lo spettacolo: regia e drammaturgia di Raúl Iaiza, mentre la direzione è di Gabriel Garrido.

"La musica barocca come strumento di evangelizzazione. Il cosiddetto Barroco Misional è il repertorio che si suonava nel XVII e XVIII secolo nelle antiche riduzioni gesuite che si diffondevano in Argentina, Brasile, Paraguay e Bolivia. Per i gesuiti la musica aveva una funzione essenzialmente religiosa, motivo per cui la maggior parte delle opere conservate negli archivi sono destinate alla liturgia. Gli indios ereditarono questo valore della musica e conservarono con zelo le partiture, copiandole più volte mentre si deterioravano".

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni : apm@scuolaapm.it – 0175 47031; iat@comune.saluzzo.cn.it – 0175 46710 www.comune.saluzzo.cn.it | www.scuolaapm.it | www.fondazioneartea.org.

