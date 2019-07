Torna la tradizionale festa a Bricco Pelata di Barge: si ricordano i Caduti bargesi, civili e partigiani, tra il 1943 e il 1945

A Bricco Pelata di Barge si tornano a ricordare e commemorare i Caduti bargesi, civili e partigiani, tra il 1943 e il 1945.

L’Associazione Bricco Pelata ripropone infatti la tradizionale festa, da sabato 20 a lunedì 22 luglio, con un programma ricco di iniziative.

Novità assoluta dell’edizione 2019, la “Dui pas a la Pla’”, camminata non competitiva in programma sabato, alle ore 16.30, da Barge a Bricco Pelata, in collaborazione con l’Associazione Fantabanga” e l’Adas bargese (iscrizione 2 euro).

Alle 19.309, poi, la “porchetta ‘d la ciulera”, cena campagnola servita al tavolo (su prenotazione) con bis di antipasti, penne al ragù, porchetta con patatine, insalata verde, formaggio, dolce, caffè, acqua e vino a volontà. Costo 16 euro (14 per chi partecipa alla passeggiata).

A seguire, musiche e danze con l’orchestra “Dante e Franca”.

Domenica 21, alle 11, benedizione delle ruote (moto, quad, bici), con pranzo convenzionato a 15 euro per chi arriva col casco (a cura del Motoclub Infernotto di Barge – info 346.3922448). alle 11.30, Santa Messa in suffragio dei Caduti civili e partigiani, seguita alle 12.30 dal pranzo campagnolo servito al tavolo (su prenotazione) con bis di antipasti, polenta e spezzatino, formaggio, dolce, caffè, acqua e vino a volontà. Costo 17 euro.

Alle 15.30 danze occitane con il gruppo “Triolet”. Alle 20, nuova cena campagnola servita al tavolo (su prenotazione), con bis di antipasti, costine di maiale con insalata, minestrone di verdura, formaggio, dolce, caffè, acqua e vino a volontà. Costo 17 euro.

Lunedì 22, alle 20.30, cena campagnola servita al tavolo (su prenotazione), con bis di antipasti, costine di maiale con insalata, minestrone di verdura, formaggio, dolce, caffè, acqua e vino a volontà. Costo 17 euro.

Per tutta la durata della manifestazione, servizio bar e paninoteca. Previste ampie aree libere per parcheggio, bivacco tende e pic-nic.

Info: 328.2225287 (Diego), 339.4082903 (Luca), 335.8177660 (Luca).