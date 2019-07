Vengo anch’io! Merenda sinoira gourmet e solidale per Cascina Pensolato

Quando si uniscono le menti brillanti del fotografo Davide Dutto e della sua associazione Sapori Reclusi, di Gianluca Fruttero, dell’omonimo mulino e di Alberto Panero e Paola Casalis di Cascina Fabbrica non può che uscirne un’idea che sappia coniugare sapori ricercati, tradizione e solidarietà.

Domenica 21 luglio non perdetevi “Vengo anch’io”, una rilettura in chiave gourmet della merenda sinoira della tradizione Piemontese organizzata per sostenere l’acquisto di un pozzo irriguo per Cascina Pensolato.

Cascina Pensolato è un luogo di ripartenze, di nuove opportunità, dove detenuti con permesso lavorativo esterno ed ex detenuti lavorano la terra traendone profitto e rigenerandosi nel corpo e nello spirito. Dalla sua nascita circa 3 anni fa, si è trasformata in una azienda agricola fiorente e ora avrebbe l’opportunità di crescere ulteriormente grazie all’acquisto di un pozzo irriguo il cui costo complessivo varia tra i 4 e i 5mila Euro.

Il Molino Fruttero ha 100 anni di tradizione e di storia. In questi anni Gianluca ha aggiunto alla sapienza della tradizione, della macina a pietra, della totale indipendenza energetica ottenuta dal molino con la forza dell’acqua, un concetto di filiera corta. Ha creato, infatti, in questi anni una rete di 25 agricoltori situati nell’arco di 25 km dal molino che soddisfano l’intero fabbisogno di materie prime.

Cascina Fabbrica è, a sua volta, un’azienda agricola di terza generazione. L’innovazione di Alberto e Paola è stata nella modalità di conduzione: a partire dalla ristrutturazione del vecchio cascinale diroccato, sapientemente trasformato in un curatissimo agriturismo, alla totale indipendenza energetica con l’impiego di energia geotermica.

Sapori Reclusi lavora da anni nella realizzazione di eventi che mettano in rete attività produttive, chef di alto livello e produttori con finalità solidali, in special modo rivolte a chi è detenuto.

Agli organizzatori si sono aggiunti tanti amici in una gara di solidarietà alla quale siete tutti invitati a partecipare.

Un programma tutto da scoprire per un pic-nic preparato dagli organizzatori in collaborazione con gli chef Stefano Sforza del ristorante “Opera Ingegno e Creatività” di Torino, Imma Ferrari di “PAD Padellino & Farinata” ed Eventi e Sapori utilizzando prodotti genuini della filiera corta.

Aperitivo al Molino: il pane con le farine del Molino Fruttero e la salsiccia di Bra, la pizza al padellino di Imma Ferrari accompagnato da un calice di vino rosé sulle note del terzetto d’archi “Sister Arch”.

Merenda Sinoira a cascina Fabbrica con la consegna del kit rigorosamente riciclabile e compostabile: cacciatorino nostrano, uovo di campagna cottura 8 minuti con filetto di acciuga, la giardiniera di Stefano Sforza, preparata con le verdure di Cascina Pensolato, il riso di Bra e l’orto in albanella di Eventi & Sapori, il formaggio di Sandro Gallina con il miele di Aragno Mieli il tutto accompagnato dall’Arneis di Monchiero Carbone. Al termine della cena ci sarà spazio per la crostata realizzata con la farina del Molino Fruttero e la pesca ripiena preparata da uno dei detenuti del Santa Caterina in semi libertà. La serata sarà inoltre allietata dall’esibizione della jazz band torinese “The Hot Pots”.

Il contributo richiesto per la cena sotto le stelle sarà di 30 Euro (15 Euro per i bambini fino ai 14 anni) e i ricavi saranno destinati all’acquisto di un pozzo che concorrerà ad aumentare il potenziale dei campi messi a disposizione di “Cascina Pensolato”, oltre ad aumentare la qualità dei raccolti grazie all’impiego di acqua più pura e a ridurre il consumo irriguo fino a 30 volte. Per prenotare chiamare il numero 348/5526078 e per maggiori informazioni contattare il 348/1203520.

Vengo anch’io, dunque. E tu?

ALCUNI DATI DELL’EVENTO

TRE PARTNER: Sapori Reclusi, Cascina Fabbrica, Molino Fruttero

DUE LUOGHI: Molino Fruttero, via Cuneo 139, Frazione San Sebastiano, Fossano e Cascina Fabbrica, Via Cuneo 443, Frazione Murazzo, Fossano.

DUE CONCERTI: Sister Arch, terzetto d’archi al Molino Fruttero e The Hot Pots a Cascina Fabbrica

TRE CHEF: Stefano Sforza di Opera Ingegno e Creatività; Imma Ferrari di PAD Padellino & Farinata e la brigata di Eventi & Sapori

I SOSTENITORI DELL’EVENTO: Aragno Mieli prodotti da Azienda Agricola Aragno Igor, frazione Savella 29, Trinità; Fattoria Amatoriale Gallina Golosa di Sandro Gallina di Vottignasco; Monchiero Carbone; Riso di Bra. Tutti i prodotti impiegati appartengono alla filiera corta.