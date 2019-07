Chasseurs Alpins di Barcellonette a Terme di Valdieri per far visita agli Alpini cuneesi

Giovedì 11 luglio si è svolta, su iniziativa del Gruppo ANA di Cuneo Centro, la seconda edizione del gemellaggio fra Alpini della Sezione ANA di Cuneo e gli Chasseurs Alpins di Barcelonnette, guidati dal colonnello Hubert Bertrand e dall’interprete chasseur Bernard.

Lo scorso anno i partecipanti si erano incontrati in Francia a Larche; quest'anno l'appuntamento è stato alle Terme di Valdieri. La visita ha avuto inizio con il saluto del Presidente del Parco delle Alpi Marittime Paolo Salsotto.

E’ seguita una cerimonia presso il monumento ai Caduti dove è stato deposto un cuscino di rose ed orchidee, adornato dai colori delle bandiere italiane e francesi ed è stato ricordato con commozione Toni Caranta, prematuramente scomparso e che tanto si era prodigato per la riuscita della giornata. E' seguita un’interessante visita al giardino botanico "Valderia", rigoglioso di tante piante e fiori tipici delle nostre montagne ed alcune specie rare. Poi visita alle Terme, con le sue acque curative, seguita da un aperitivo offerto dal Royal Hotel Terme di Valdieri ed infine il pranzo a Sant'Anna di Valdieri, alla Casa Regina, dove è avvenuto uno scambio di libri e di dolci. In chiusura della piacevole giornata gli ospiti francesi hanno dato appuntamento agli alpini per il prossimo anno a Barcellonette.