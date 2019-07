Due cuccioli di cane e una gattina cercano una famiglia

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano. Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».

Oggi vi presentiamo due cuccioli di cane: Gonga, Candido e una gattina.

Gonga è una bellissima cucciola di 5/6 mesi, incrocio pastore tedesco: molto dolce e obbediente, quando la si chiama, arriva sempre!

Candido è un maschietto di circa 3/4 mesi, futura taglia medio piccola, bellissimo, tutto bianco, con le orecchie più grandi di lui e le zampe corte… insomma un’autentica meraviglia!

La gattina ve l’abbiamo presentata già un mese fa, ma ancora non ha trovato una famiglia: ha 6 mesi… lo sappiano che ci sono infiniti cuccioli di 2 mesi, ma questo non significa che debba essere lei a pagare! Incrocio siamese, occhi azzurrissimi, dolcissima e sempre in cerca di coccole!

Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)