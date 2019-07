Una coraggiosa mamma vi presenta il suo bellissimo cucciolo

I gatti neri portano sfortuna? No, assolutamente!

Guardatelo, è bellissimo! È rimasto solo lui, ultimo di una cucciolata di cinque... tutti hanno trovato una famiglia, manca solo lui…

Ecco a voi una famiglia bellissima: mamma e figlio.

«Avete visto com'è bello il mio bimbo? Ne abbiamo passate tante noi due... sapere che così piccolo e innocente è già rinchiuso in canile mi fa stare male... gli voglio troppo bene! Sono stata abbandonata, pochi giorni prima che lui nascesse e ho cercato di darlo alla luce in un posto sicuro. Da sola non sarei mai riuscita a farlo crescere: fortunatamente ci hanno trovati e portati in canile quando il mio cucciolo aveva appena 2 giorni... cosi con l'aiuto e le coccole dei volontari ce l'abbiamo fatta. Adesso ci piacerebbe tanto trovare una famiglia, sarebbe fantastico se ci adottassero insieme: pensare di lasciarlo mi spezza il cuore... ma i sogni non sempre si avverano e per me la cosa veramente importante è che il mio cucciolo non debba crescere in canile senza sapere cosa voglia dire avere una casa e una famiglia umana che lo ami. Per favore venite a conoscerci, vedrete quanto siamo dolci!»



Amici di Zampa Onlus - Località Toppino - Alba

Barbara 335 6915647 Paolo 347 5924197 Daniela 338 3334697