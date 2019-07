"Presidente Cirio, perché non ha parlato con Toninelli della variante di Demonte?"

Gentilissimo Presidente Cirio,

Leggo sui giornali la sua soddisfazione per l'incontro avuto a Roma con il Ministro Toninelli sulla viabilità regionale.

Non sono certo che analoga soddisfazione l'abbiamo avuta i residenti della Valle Stura, ed in particolare i cittadini di Demonte, che non hanno avuto modo di riscontrare qualche riferimento alla variante tanto attesa da anni.

Ne avete parlato? È stata una dimenticanza, una svista dei giornalisti oppure, essendo il tracciato vicino al cimitero dobbiamo programmare la partecipazione ad un definitivo e risolutivo funerale dell'opera.

Ci faccia sapere.