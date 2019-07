“L’Alta Langa. Progetti ed opportunità di un territorio unico e caro a tutti noi”: incontro del Rotary Club di Alba

Martedì 16 luglio 2019 soci ed amici del Rotary Club di Alba hanno organizzato, presso il Ristorante Cà del lupo a Montelupo Albese, un incontro dal titolo “L’Alta Langa. Progetti ed opportunità di un territorio unico e caro a tutti noi”, nell’ambito del tema annuale dell’anno rotariano: “Sostenibilità ambientale, conoscere e difendere il l’ambiente che ci circonda.

Roberto Bodrito, Sindaco di Cortemilia e Presidente dell'Unione Montana Alta Langa, ha illustrato le caratteristiche di un’area che lotta strenuamente per mantenere la propria specificità. Attraverso l’occupazione, in particolare dei giovani, ne vuole prevenire l’abbandono. Cortemilia è parte di un ampio territorio che trova espressione nella Unione montana (nata nel 2014 in sostituzione della Comunità montana Alta Langa), riunione di 38 comuni che vanno da Bossolasco a santo Stefano Belbo, motore di una sinergia necessaria e possibile per progettare opportunità economiche, produttive e sociali.

La serata ha visto la presentazione del volume di Fernando Vioglio, Mermet, dal 1857 patrimonio dell’albesità, dedicato al pallone elastico e la straordinaria partecipazione dei campioni del balun Felice Bertola, Massimo Berruti e Giulio Abate, premiati dal presidente Ezio Porro.

Anche il presidente del club Rotary Canale-Roero, Fabrizio Costa ha voluto sostenere l’interessante iniziativa con la partecipazione di una rappresentanza del club roerino.

Il prossimo appuntamento è per martedì 6 agosto, per il consueto appuntamento annuale per l’osservazione del cielo estivo e la commemorazione del cinquantesimo anniversario dello sbarco Apollo sulla luna, guidato dal dottor Cesare Girello.