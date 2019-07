Bocce: l’ Auxilium Saluzzo festeggia l’argento di Elisa Bongiovanni e le ottime performance dei giovani

Elisa Bongiovanni medaglia d'argento; in alto Gabriele Pascariu e in basso a destra Lucrezia Storello

La bocciofila Auxilum aggiunge un argento al suo medagliere e si distingue per motivazione e capacità del suo team giovani.

La medaglia d’argento l’ha conquistata Elisa Bongiovanni ai recenti Campionati italiani di Bocce categoria A, specialità Volo che si sono svolti sabato 13 e domenica 14 luglio a Benna (BI). Non ha vinto l’incontro finale con Serena Traversa della Borgonese perdendo per 17 a 25, ma ha brillato per capacità tecniche nelle varie fasi che l’hanno vista vincitrice nei quarti di finale e conquistare il secondo posto nella semifinale contro Zaira Cescon della Saranese di Treviso.

Per gli Under 15, Gabriele Pascariu che si era conquistato con merito il pass per le finali nazionali, ha vinto negli ottavi contro Andrea Fasana per 13 a 4, ma ha poi interrotto il suo sogno giocando contro Matteo Golfetto sudandosi 8 punti contro il giocatore della Bassa Valla Helvetia di Aosta che ha poi conquistato il titolo della categoria, nelle prove che si sono svolte a San Damiano d’Asti.

Sempre della Bocciofila Auxilium è da segnalare per l’ottima gara di Lucrezia Storello, eliminata nei quarti di finale nella specialità “combinato femminile".

Nel gruppo giovanile dell’Auxilium anche Francesco Costa e Denis Giordana .Non c’è stato il podio per i ragazzi della saluzzese, ma un generale apprezzamento per la loro capacità di gara. L’esperienza sarà capitalizzata nelle future competizioni.