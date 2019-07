Proseguono i lavori anche di domenica a Sommariva del Bosco, i ringraziamenti dell'amministrazione alla ditta

Il vice sindaco Marco Pedussia desidera ringraziare la Tecnoedil per aver accettato gentilmente di proseguire i lavori a Sommariva del Bosco in via Vittorio Emanuele anche nella giornata di domenica al fine di arrecare il minor danno possibile alla viabilità del paese nei giorni feriali.



I lavori proseguono quindi domani e lunedì, permettendo una circolazione più fluente e agevole martedì, giorno di mercato, con l'intento di favorire il più possibile il commercio sommarivese.