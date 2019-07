Trasporto scolastico in Piemonte, Monica Ciaburro: "La sentenza della CdC avrà ripercussioni su tutti i comuni"

Gentile Direttore,

è notizia di questi giorni che la Corte dei Conti del Piemonte in data 11/07/2019 ha stabilito che il trasporto scolastico deve essere interamente a carico delle famiglie utilizzatrici il servizio.

Tale sentenza non solo creerà delle conseguenze negative per le famiglie piemontesi, ma avrà anche ripercussioni per tutti i comuni del territorio nazionale.

Tutti noi sindaci infatti vorremmo continuare ad offrire il servizio ai cittadini così come attuato fino ad oggi, contribuendo alle spese del servizio di scuolabus che altrimenti ricadrebbero completamente sulle spalle delle famiglie. Ho pertanto già provveduto ad inviare al Ministro dell’Istruzione Bussetti un’interrogazione parlamentare in tal senso.

Garantisco la mia totale attenzione al problema e mi impegnerò al coinvolgimento delle istituzioni per la risoluzione di questo problema che non può che essere condiviso nell’interesse di tutte quelle famiglie che con sacrificio quotidiano hanno deciso di continuare a vivere nelle aree rurali, montane e periferiche del nostro territorio.

Le Alte Terre meritano un rispetto ed una attenzione che in alcuni casi pare che gli enti superiori di controllo amministrativo abbiano dimenticato.

Grazie,

Monica Ciaburro