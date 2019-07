Cade dalla moto sopra il rifugio Infernotto, a Barge: recuperato da Soccorso alpino ed emergenza sanitaria

Si è reso necessario anche l’intervento di tre operatori del Soccorso alpino della stazione di Crissolo, nella tarda serata di ieri (venerdì) a Barge, per recuperare un motociclista caduto a monte del Rifugio Infernotto, a quota 1150 metri di altitudine.

L’uomo, ultracinquantenne, si trovava in sella alla sua moto quando, intorno alle 20, probabilmente a causa di una pietra sul sedime stradale (sterrato) ha perso il controllo della due ruote ed è caduto a terra.

Immediata la richiesta di soccorso dapprima al Numero unico per le emergenze 112, e poi alla centrale operativa dell’emergenza sanitaria, che ha disposto l’invio di un’ambulanza di base della Croce rossa di Barge.

Il mezzo di soccorso per, complice le caratteristiche della strada, non è riuscito a raggiungere il motociclista infortunato. È stato quindi allertato il soccorso alpino, giunto sul posto con tre operatori, che a bordo di un fuoristrada, hanno raggiunto il posto dell’incidente. L’uomo, originario di Cumiana, è stato recuperato e trasportato a valle. Una volta in ambulanza, è stato trasferito (in codice verde) al pronto soccorso dell’ospedale “Agnelli” di Pinerolo.

L’intervento è durato all’incirca 3 ore.