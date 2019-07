Incidente a Paroldo, uomo di 77 anni muore dopo essere stato schiacciato da un mezzo agricolo

Un uomo è morto schiacciato da un mezzo agricolo di piccole dimensioni a Paroldo. L’uomo stava operando in un appezzamento di terra tra il comune di Parolodo e il Crossodromo sula Sp 54 Ceva-Monesiglio.



Per circostanze ancora da chiarire l’uomo S.F. di Bra, 77 anni, sarebbe rimasto incastrato dal piccolo trattore. Sul posto giunti sul posto la squadra permanente di Mondovì e di Ceva per la messa in sicurezza.



L’equipe medico sanitario giunto sul posto con elisoccorso non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri della stazione cebana.