Rubano occhiali "RayBan" all'Auchan di Cuneo per un valore di oltre mille euro: arrestato 37enne per furto aggravato

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Cuneo, hanno arrestato in flagranza di reato un trentasettenne cubano senza fissa dimora, con a carico un provvedimento di espulsione, ritenuto responsabile di furto aggravato di alcuni occhiali in un negozio all’interno del centro commerciale “Auchan” di Cuneo.



I militari, giunti presso il centro commerciale sono stati avvicinati dal personale addetto alla sicurezza che aveva appena provveduto a fermare il soggetto, mentre una donna, complice dell’uomo, è riuscita ad allontanarsi.



E' stata recuperata una borsa, protetta da una schermatura per eludere i controlli antitaccheggio, con all’interno cinque paia di occhiali da sole “RayBan” del valore complessivo di 1.040 euro oltre ad altri due paia di occhiali da sole di minor pregio.



Un preciso modus operandi veniva messo in atto dai malviventi, ovvero sostituivano dall’espositore del negozio, occhiali di marca con occhiali “tarocchi”, in modo tale da confondere il personale addetto alla vendita.



Intevento simile a Borgo San Dalmazzo dove i carabinieri della Compagnia hanno deferito in stato di libertà nella flagranza del reato un quarantacinquenne e due giovani ragazze di 29 e 22 anni tutti di origine rumena sorpresi ad asportare capi d’abbigliamento, per un valore superiore ai 350 euro presso i centri commerciali DAFA e Oviesse di Borgo San Dalmazzo.