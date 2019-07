Si è spento questa mattina, sabato 20 luglio, nella sua abitazione Gustavo Perez, titolare del "Gustavo Equipe", salone da parrucchiere che si trova nel centro storico di Cuneo, in via Saluzzo.

Conosciuto in città per la sua simpatia e la disponibilità verso i clienti si è sempre distinto da quando ha aperto il negozio per la sua professionalità. Da tempo Gustavo combatteva contro una malattia.