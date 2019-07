Cheese 2019: regolamento per le attività commerciali di Bra

In vista della prossima edizione della manifestazione internazionale “Cheese” che si svolgerà dal 20 al 23 settembre 2019, il Comune di Bra, in collaborazione con Slow Food e le associazioni di categoria che rappresentano commercianti e artigiani cittadini, come già per le scorse edizioni, ha predisposto un regolamento specifico per la gestione degli spazi di vendita e somministrazione alimenti, per le concessioni di ampliamento e/o riorganizzazione e allestimento dei dehors e per tutte le attività connesse, con particolare riferimento al rispetto delle più recenti disposizioni in materia di sicurezza e pubblica incolumità previste dalle normative nazionali in vigore.



Il regolamento riporta nello specifico tutte le disposizioni in tema di commercio e somministrazione di alimenti e bevande durante la manifestazione e i requisiti e le modalità per chiedere l’ampliamento dei dehors e/o l’autorizzazione di spazi analoghi destinati al consumo di cibi e bevande. In calce al regolamento sono pubblicati anche i relativi moduli per presentare le richieste che dovranno pervenire al Comune entro e non oltre martedì 20 agosto 2019. Le domande e i progetti consegnati dopo tale data non saranno presi in considerazione. Saranno esaminati dall’apposita commissione anche eventuali “Progetti di via”, ovvero iniziative coordinate a cura dei commercianti di una stessa area in tema di accoglienza, decoro urbano e relax per i visitatori. Le domande con i relativi moduli e allegata tutta la documentazione devono essere inoltrate al Comune di Bra - Ripartizione LLPP / Ufficio Suap – all’indirizzo Pec comunebra@postecert.it.



Il regolamento completo è pubblicato sul sito del Comune di Bra nella sezione Commercio, Agricoltura e Mercati. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio commercio del Comune di Bra commercio@comune.bra.cn.it o 0172 438331.