Il complesso bandistico di Castelletto in concerto alla Festa patronale della Madonnina di Busca

Nell’ambito dei festeggiamenti della Festa patronale della Madonnina venerdì 2 agosto ore 21, il Complesso bandistico musicale di Castelletto propone in piazza della Rossa a Busca la sesta edizione del tradizionale Concerto.

Si svolgerà nel cuore del paese così da poter coinvolgere tutti i buschesi, a cui è dedicato questo Concerto che sono amanti della musica e particolarmente affezionati al Complesso bandistico musicale di Castelletto.



E’ un’iniziativa che si consolida ogni anno sempre più grazie alla passione per la musica che lega i componenti del complesso bandistico ed all’impegno degli organizzatori Pomero Enrico, Erika Targon e del Presidente Piervanni Paschetta.



Il maestro Marco Andrea Colombero dirigerà una trentina di componenti mixando un repertorio di tradizione e novità.



Un appuntamento da non perdere.