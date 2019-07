Il XXXI° Premio Giornalistico del Roero apre la sua finestra sul Mondo

Otto riconoscimenti appartenenti alle categorie (locale, nazionale, internazionale) sono stati conferiti nel corso dello premiazione del XXXI° Premio Giornalistico del Roero, svoltosi venerdì sera 19 luglio, in piazza Italia a Canale.

Gli articoli premiati sono stati scelti in base ai temi riguardanti la realtà, la storia e le prospettive future del Roero con riferimenti agli aspetti vitivinicoli e agricoli, economici, tradizionali e culturali.



Una location all'aperto, in un clima estivo con tantissimi invitati, abbracciata dai festeggiamenti ormai imminenti della Fiera del Pesco.



Ad aprire la cerimonia: Gianmario Ricciardi ex direttore Rai 3, volgendo i complimenti per la creazione di un evento divenuto così importante a Giovanni Negro, presidente del Premio Giornalistico del Roero.



Ha preso la parola il presidente Negro: "È bello ed emozionante essere qui stasera,

dove le Valli del Roero si sciolgono verso il Tanaro e vanno, da un lato verso il Monferrato, dall'altro verso le Langhe. Sono storie che si incontrano: quella di Canale, la capitale e, quella di una frazione Monteu Sant'Anna, storia che hanno fatto storia e fanno le nostre: una intuizione divenuta di qualità per tutto il Roero"



Presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, Prefetto di Cuneo Giovanni Russo, il presidente della Fondazione Crc di Cuneo Giandomenico Genta, il senatore Marco Perosino, il senatore Nino Taricco, il consigliere regionale Maurizio Marello, i sindaci del Roero, personalità del mondo politico, turistico, sociale e ambientale del Roero e tantissime persone.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha fatto un discorso

sulla necessità di definire alcune opere importanti, come l'Asti-Cuneo e la

Tav: "Ci sono buone probabilità che finalmente riprendano entro l'estate i

lavori dell'Asti Cuneo. Altrettante anche per il discorso della Tav, opera

che nonostante i tempi lunghi, andrà avanti in modo definitivo. Vista

l'esperienza del passato non sono tranquillo fino a quando non sarà

approvato, certificato e bollato, perché l'imprevisto sulla Asti-Cuneo e

sulla Tav è sempre dietro l'angolo. Sto facendo, prima di tutto, quello che

è in mio potere come presidente della Regione, e forse qualcosa in più: sto

raggiungendo il limite dello "stalker istituzionale" perché Stato, Anas e

autorità, facciano la loro parte in modo di arrivare entro l'estate a fare

partire i cantieri. Il mio impegno rimane fermo, con gli occhi vigili fino

all'ultimo momento. Non possiamo abbandonare la guardia neanche di un

millimetro. Infine sono qui stasera perché voglio ringraziare il presidente

Giovanni Negro, per la valorizzazione di un evento giornalistico importante

per il Roero diffuso a livello nazionale ed internazionale".





Il sindaco di Canale Enrico Faccenda ha aperto l'intervento soffermandosi

su come la cerimonia sia un'anteprima che permette di dare il via alla

Fiera del Pesco: "Aspettavamo da alcuni anni che questa edizione del Premio

si svolgesse da noi. Durante la cerimonia sono stati ricordati figure

importanti: i Pionieri del Premio, figure fondamentali delle nostre vicende

locali. A loro dobbiamo tanto, ma abbiamo la fortuna di vere dei giovani

che, con altrettanta buona volontà sono interessati a promuovere i nostri

prodotti e dedicarsi all'attività agricola, con la consapevolezza che, ogni

Comune della nostra zona ha una sua peculiarità: dalle fragole di Sommariva

Perno, alle pesche di Canale, alle etiche di Ceresole, la pera Madernassa

di Guarene, e ancora, l'area lungo il Tanaro dove si produce l'orticoltura,

tutto di altissima qualità, oltre i vini. Il migliore augurio che voglio

fare è che i giovni possano continuare perfezionando questa strada già

tracciata. un'anteprima che ci ha permesso di dare il via alla Fiera del

Pesco con l'inaugurazione ufficiale domenica 21 giugno alle 10.30"



La cerimonia si è conclusa con l'Aperarneis in piazza Italia, il grande

aperitivo con gli assaggi di molte ecccellenze locali, come le Tinche di

Cascina Italia, i salumi di Quadro, il Crudo di Cuneo, la carne di Che Bun

e il pane dei panificatori di Alba e i piatti preparati dagli chef.



Sezioni del Premio

Locali



Roberto Fiori, per l'articolo "Roero Days, terra d'orgoglio e di confine"

(La Stampa 28 marzo 29019) con la motivazione: Un mirabile affresco delle

cantine riunite a Bologna per dipingere le eccellenze di una piccola grande

terra



Alberto Fumi, per i numerosi articolo pubblicati sul giornale online, in

particolare con "Santo Stefano Roero, i vitigni autoctoni del Roero:

confronto con "Vini cugini" (sito Langheroeromonferrato 24 maggio 2019). La

motivazione: ha colto il nuovo, la innata sensibilità ambientale che si sta

trasformando in alternative e gastronomiche ed ambientali"



Tiziana Fantino per l'articolo "Lo zafferano coltivato a Magliano

Alfieri" (Targatocn e Lavocedialba 9 novembre 2019) con la motivazione: ha

saputo scrutare e descrivere le nuove profonde opportunità di una terra che

non finisce di sorprendere

Nazionali (Due pari merito che colgono altrettanti aspetti del Roero):



Mariella Morosi per l'articolo "La Tinca di Ceresole incontra i vini e i

prodotti del Roero" (Italia in Tavola) pre aver descritto come le unicità

gastronomiche del Roero ben si sposano con le sue eccellenze



Giuseppe Carrus per l'articolo "Roero Days, 13 etichette da non perdere"

(Gambero Rosso 4 aprile 2019) per aver letto, attraverso le tredici

etichette, le grandi e profonde sfumature dei vini del Roero"



Andrea Caglieris con il servizio televisivo "Il paese di Babbo Natale"

(RAI Tg2 Costume e Società) per il quadro del Roero offerto, che partendo

dal Natale, il sembra un'analisi sociologica di una grande terra



Marco Graziano per il reportage sui cani trifolau che si svolge a Canale,

e per il reportage su Govone, incentrato sui mercatini di Natale. La

motivazione:

per l'innata capacità di cogliere in un servizio televisivo il link di una

terra unica



Internazionali (tra questi c'è una pagina di un giornale cinese che viene

segnalata dal presidente del Premio Giornalistico del Roero, e che

rappresenta il primo sbarco consistente, ma ancora timido, del Roero in

Cina. L'annuncio è del Roero Days)





Vincitore Eleonora Sholes per l'articolo "Roero, uno scatto in avanti"

(in lingua russa su Spaziovino). Con la motivazione: un'analisi completa

del riscatto di una terra amata, liberata con i suoi prodotti ora sulle

tavole di tutto il mondo



È stato premiato con una pergamena anche Carlo Zarri di Cortemilia che ha

scritto il libro "Da Sofia a Michel", presentando le realtà culinarie del

territorio.