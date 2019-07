Nel ricordo di Domenico Turco, inaugurata ufficialmente a Revello la 17esima Sagra della Pesca (FOTO)

Si è aperta nel ricordo di Domenico Turco, ex assessore comunale di Revello e attivo volontario in diverse associazioni del paese scomparso a febbraio, la 17esima edizione della “Sagra della Pesca”.

Tantissime le iniziative in programma, che continueranno sino a lunedì prossimo (22 luglio).

Ieri (venerdì) l’inaugurazione ufficiale della kermesse.

“Il risultato – ha detto il sindaco Daniele Mattio nei saluti istituzionali – di coerenza e impegno tra Comune, Pro loco e tanti volontari.

Il nostro è un Ente che lavora compattamente, grazie alla squadra formata da Amministratori e dipendenti. Cerchiamo di fare il nostro meglio, con la massima serietà.

Siamo consci del periodo di crisi che sta vivendo la pesca: dobbiamo garantire tutela e mantenimento sul territorio ai tanti imprenditori capaci, e a più di 200 aziende agricole che costituiscono un settore importantissimo per il nostro paese”.

Tra i tanti politici intervenuti per l’apertura ufficiale dell’evento, in paese è giunto anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Flavio Ghilardo, presidente della Pro loco, ha rivolto i suoi ringraziamenti alle “associazioni presenti e coinvolte nella Sagra: ci fa piacere. Come, al tempo stesso, ci allieta così tanta partecipazione, a partire già dal 2003.

Un evento che ha un programma vario, che spazia dalla cultura alle serate giovani, senza dimenticare i “persi pien”, che grazie al lavoro di tante signore sono stati preparati in quantità industriali”.

Poi, la consegna del riconoscimento a Graziano Vittone, “per il grande impegno dedicato alla sviluppo della frutticoltura cuneese”.

Vittone, dal 1980 tecnico dell’Asprofruit, ha ricordato Revello come “uno dei cuori pulsanti della frutticoltura cuneese. Proprio qui – ha detto – ho iniziato, insieme a Lagnasco e ad altre zone, i primi tentativi di difesa integrata.

Tutto è stato reso possibile grazie al lavoro di squadra, insieme ad altri colleghi, ai quali estendo questo riconoscimento, nonostante vi siano sul tappeto ancora parecchie cose da risolvere, con problemi non solo di natura commerciale”.

Prima del taglio del nastro della 17esima Sagra le note dell’Inno di Mameli, suonate dalla Banda musicale di Revello, e l’invito del sindaco ad assaggiare i buonissimi “persi pien”, le pesche ripiene di cacao e amaretto.

L’inaugurazione ufficiale della rassegna è stata salutata dagli spari dei fucili del gruppo storico revellese “Giovanni De Reges”.

Ecco il programma della Sagra della Pesca.

SABATO 20 LUGLIO

Ore 14: Apertura degli stands della fiera e delle esposizioni con degustazione e vendita pesche e prodotti locali

Ore 14.30/18.30: Presso i locali del Museo Naturalistico del Fiume Po Fotografica “Le Alpi tra animali e paesaggi” a cura del fotografo Cuneese Paolo Masteghin

Ore 15: Presso la Cappella Marchionale, attività per le famiglie “Marchese per un giorno”. Per info: 327.7804528

Ore 16.30: In Piazza della Vittoria: Inizio della degustazione dei celeberrimi “Persi Pien” pesche locali ripiene.

Ore 17: in Piazza San Rocco, “Cartoline, i bambini raccontano la montagna”, spettacolo teatrale per famiglie nell’ambito del progetto Alcotra Pluf a cura della Compagnia Teatrale UnoTeatro.

Ore 18: “25 metri di crostata alle pesche per 25 anni di Pasticceria Del Viale” In occasione dei 25 anni di attività, la Pasticceria della famiglia Depetris in collaborazione con la Pro Loco e i produttori di pesche Revellesi, realizzerà e distribuirà una torta lunga 25 metri sul viale adiacente la Pasticceria.

Ore 19: in Piazza San Rocco, presso il Palapesca, cena self service disco con menù argentino di carne

Ore 21: “Notte Gialla”. In Piazza della Vittoria musica DJ Crybe, In Piazza San Rocco percorcorso in bici in piazza per i più piccini, Musica con DJ Pog Special Guest Anisa di “Pog & Anisa”, 30 anni di dance in un’unica serata

DOMENICA 21 LUGLIO

Ore 8/20: “A spasso tra le bancarelle in fiera” tra artigianato locale e commerciale (obbligo preiscrizioni e info: Pro Loco 333 8283936).

Ore 9: Apertura stands, fiera ed esposizioni, degustazioni con vendita pesche e prodotti locali.

Ore 10: In Piazza Denina inizio degustazione famosi “Persi Pien” (per tutta la giornata)

Ore 11.30: In Piazza della Vittoria premiazione del concorso “La pesca più buona”, organizzato dal Comune di Revello in collaborazione con Coldiretti.

Dalle ore 12: In Piazza S. Rocco, presso il Palapesca, possibilità di pranzo a self service a base di Fritto Misto alla piemontese (catering “Cabaret sull’Aia” di Staffarda, è gradita la prenotazione al 338.8933477)

Ore 14.30/18.30: Presso i locali del Museo Naturalistico del Fiume Po Fotografica “Le Alpi tra animali e paesaggi” a cura del fotografo Cuneese Paolo Masteghin

Ore 15: Musica con gruppo itinerante “Allegri Sognatori”

Ore 18.30: In Sala Consigliare Aperitivo culturale “Guatemala-Pesca-Cioccolato” con presentazione del progetto cioccolato da Revello a Xela. Relatori la dottoressa Lucia Bonato e il maestro cioccolatiere Riccardo Depetris. A seguire verrà servito un aperitivo alle pesche revellesi e le offerte verranno destinate al sostenimento del progetto.

Dalle ore 19,00 In piazza San Rocco, presso il Palapesca, possibilità di cena self service a base di Fritto Misto alla piemontese (catering “Cabaret sull’Aia” di Staffarda, è gradita la prenotazione al 338.8933477)

Ore 21: In piazza San. Rocco, “Moda sotto le stelle”, sfilata di moda bimbi a cura di “Belli e Monelli” di Revello e sfilata adulti a cura di “Almost Sisters” di Envie, con la partecipazione di “La Dea della Bellezza”, “Magico Phon”, “Romina Frandino” e “De Rerum Natura”. Presenta Ilaria Salzotto, musica con Dj Matteo Dianti.

Nel pomeriggio, in Piazza San Rocco “Truccabinbi”

Ore 24: Chiusura ufficiale.

LUNEDI’ 22 LUGLIO

Nel primo pomeriggio arriva a Revello la tappa Acceglio-Revello dell’Ironbike.

Grande festa lunedì sera al campo sportivo bocciofila.