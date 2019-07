Piacenza: a Petsfestival, dal 19 al 20 ottobre, c’è il Betta Show!

L’acquariologia a Petsfestival 2019 ritorna alla grande! Il padiglione 1 accoglierà i visitatori con uno stupendo scenario di vasche dolci, marine, salmastre e tanti pesci e allestimenti stupendi e incredibili. Gare, contest, workshop, incontri e dibattiti. La manifestazione ribadisce il ruolo di evento leader nel settore acquariologia in Italia e continua a presentare settimanalmente anteprime del programma che sono solo un assaggio di un evento che si preannuncia davvero top!

Oggi è la volta del Betta Splendens Show: stupendi, ammalianti, sgargianti animali carichi di storia, fascino e anche qualche leggenda, che verranno presentati in diverse configurazioni sia in acquari “moderni” che in biotopi più naturali o, se preferite, “selvaggi”.

L’appuntamento è per sabato e domenica allo stand della Associazione Italiana Betta, come sempre nel padiglione 1.

Scopri di più sulla settima edizione di PetsFestival: www.petsfestival.eu