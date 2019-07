Tutto pronto in Borgo Vecchio per il tradizionale Burguè Festival

Quest'anno la tradizionale festa di Sant'Anna del Borgo Vecchio si tiene nella suggestiva cornice della piazzetta interna della chiesa di San Giovanni, in via Garibaldi 71. Un'atmosfera raccolta ma festosa si offre a tutti coloro che, borgatini e non, desiderano trascorrere qualche ora in compagnia, assaporando piatti tipici del "Burguè" o anche solo approfittando del servizio bar, e magari allungando il passo in chiesa per dare un'occhiata ai bellissimi quadri in mostra. Ogni sera, sul palco allestito nell'ampio prato dotato per l'occasione di comode sediole, c'è uno spettacolo musicale di intrattenimento. In particolare questa sera si svolgerà ancora una volta il Burguè Festival, giunto ormai alla sua 13^ edizione. Un divertente concorso per la selezione di voci nuove aperto a tutti, ma che riserva sempre qualche piacevole sorpresa. Non manca mai infatti qualche autentico talento, che nel mondo della musica potrebbe andare davvero lontano, ma nemmeno qualche personaggio che ti conquista il cuore con la sua simpatia ed il coraggio non scontato di salire sul palco per condividere con il pubblico la passione per le canzoni che hanno segnato la sua vita. Fate un salto a trovarci, non ve ne pentirete!