Alba: tutto pronto per l'edizione 2019 del progetto "Strani Vari"

Al via l' edizione 2019 del Progetto Strani Vari, attivo dal 2003. Si svolgerà dal 20 luglio al 3 agosto nella Municipalità di Zavidovici in Bosnia-Erzegovina. Centri estivi e laboratori di circo per tutti i bambini della Municipalità di Zavidovici e villaggi limitrofi. Sarà un'occasione unica per tutti coloro che hanno voglia di divertirsi, stare insieme e mettersi in gioco!

25 ragazzi italiani e altrettanti ragazzi bosniaci dell'associazione Agencija Lokalne Demokratije (Zavidovici) collaboreranno insieme per la creazione del progetto. Sarà un'esperienza di scambio all'insegna del dialogo, del gioco e della solidarietà. Non mancherà un team di reporter con aggiornamenti online e creazione di materiale audio-video.

Il progetto è sostenuto dall'associazione Strani Vari, dal Comune di Alba, dalla Commissione Europea Programma Erasmus+ e da attività di autofinanziamento in Italia.