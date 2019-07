Una lettrice: "Ma quanta fretta ha il Comune di cancellare la nostra bella Piazza Europa?"

Ma quanta fretta ha il Comune di cancellare la nostra bella Piazza Europa? E nonostante che in giro ci sia ancora chi dice “Più Europa !”.



É così bello vedere, fino a primavera, persino una pista per pattinare sul ghiaccio, dove accorrono studenti da tutte le scuole. Specialmente i più piccini poi, si divertono molto intorno all’ampia e fresca fontana, nelle calure estive sempre più infuocate, dove uno spruzzo d’acqua ed una chiazza d’ombra diventano oasi di sopravvivenza, insieme alla possibilità di bere alle ormai rare fontanelle cittadine (ed in Piazza Europa ce n’è pure una).



Gnente ! A venta rablela via la piassa con soa bela fontan-a, ansema ai sap argentà e a le banche ‘d marmol. E dagià ch’a-i son, ch’a-i campo ‘dcò la sal, com’as fasìa na òta sle ruin-e dle sità nemise.

Candida Rabbia