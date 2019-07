Roburent: acqua nuovamente potabile nel capoluogo, ma non in frazione Pra

Dai nuovi prelievi, effettuati in data 16 luglio dall'ACDA ed esaminati dal Consorzio Gestori Servizi Idrici, sono infatti risultati valori conformi alla normativa vigente per quanto concerne l'acquedotto di Roburent Capoluogo, dove l'acqua è tornata a essere regolarmente fruibile dalla cittadinanza.

Non è andata così invece in frazione Pra, dove permane pertanto il divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili, se non previo intervento di bollitura a scopo cautelativo per almeno 10 minuti.